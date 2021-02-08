美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，美國就業市場「停滯」，在沒有總統拜登的抗疫紓困案情況下，可能好幾年都無法恢復。

葉倫接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，她預期，拜登的1.9兆美元（約新台幣54兆元）紓困案若獲通過，「明年就業市場即可全面恢復」。

她說，若沒有紓困案支撐，「失業率偏高情況會持續很多年」，可能直到2025年都不會再見到4%的低失業率。

與此同時，葉倫表示，數以百萬計美國人正在挨餓，或可能失去他們的家。

葉倫告訴CNN：「我們需要一個大型方案，必須趕快搞定這事。」

共和黨一大疑慮在於許多富有的美國人在去年的振興方案中領到錢，也造成紓困案花費上揚。葉倫對此回應說，這次將會有「更多的目標性紓困」，並說拜登仍在與國會議員商討細節。

至於共和黨與部分經濟學家提出另一風險問題，即龐大支出可能造成通貨膨脹；葉倫告訴CNN：「那也是一個風險」，但她補充說「我們有方法可處理這個風險」。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1100208

(中央社)