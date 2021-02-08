前世界球王科普卡，繼2015年之後相隔6年再次奪下鳳凰城公開賽冠軍。(美聯社)

總獎金730萬美元的鳳凰城高球公開賽隨著科普卡(Brooks Koepka)在第17洞32碼之外的一記漂亮老鷹切，打破並列領先局面，最終以低於標準6桿65桿、低於標準19桿的265總桿逆轉奪冠，韓國選手李京勳與美國選手薛佛利並列亞軍。

四次大滿貫冠軍得主、前世界球王科普卡，先前深受左膝與臀傷所擾，連續3場比賽遭到淘汰，本周來到風光明媚的鳳凰城，打完第三回合的時候落後領先者薛佛利5桿，在所有參賽者中排名第7。

今天一下場科普卡又在第2洞吞下柏忌，似乎感覺不太理想，但他在第3洞推進24呎老鷹推，給了自己一顆定心丸。轉戰後9洞，科普卡在第13-15洞連抓3隻小鳥，此時科普卡已躍居並列領先地位，關鍵第17洞從果嶺外的一記漂亮切桿，只見小白球經過幾次彈跳後很聽話的滾進球洞，科普卡知道這個老鷹推桿讓他得以穩操勝券，興奮的握緊拳頭為自己慶賀，最終以1桿優勢奪下生涯第8座美巡賽冠軍。

這是科普卡自2015年之後相隔6年再次奪下鳳凰城公開賽冠軍，並且賺進131.4萬美元冠軍獎金，而且還獲得500個聯邦快遞積分。

科普卡賽後受訪時表示，「雖然前9洞打得很掙扎，但我對自己很有信心，第12洞球僮告訴我，我們只需要一點點動力，或是一個精采推桿就能扭轉情勢，這句話讓我重燃對勝利的渴望，最終我做到了。」

李京勳同樣在第17洞抓到小鳥，落後科普卡1桿，可惜第18洞開球偏掉，34呎小鳥推桿也擦身而過。

世界排名第四的薛佛利，帶著3桿優勢來到第四回合，沒想到卻陷入困境，前9洞1博蒂、2柏忌，後9洞仍力有未逮，第14洞吞下柏忌後退出領先，第17洞再吞柏忌，排名滑落至第三，好在第18洞成功抓鳥，連續兩周都以亞軍收場二。

薛佛利說，「這是從錯誤中吸取經驗最好的一天，整體而言表現還不錯，深信總有一天能夠拿到屬於自己的冠軍獎盃。

(中時 )