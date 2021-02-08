民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過後，國民黨下一步發動罷免萊委，有民進黨立委認為選罷法相關規定可再檢視，包括複數選區 (如縣市議員)、單一選區 (如立委)的門檻是否應分流等。對此，藍委李德維諷，民進黨怕了？當初門檻調降，是民進黨與時代力量為了對付國民黨而聯手修法，如今若是怕了，就請民進黨道歉後，再修法提案。

罷免高雄市議員黃捷投票結果，最終失敗，李德維今（8日）在臉書發文表示，41.54％的鳳山鄉親站出來表達了自己的意向，雖然結果對他個人來說，事與願違，但還是恭賀鳳山鄉親們成功行使罷免權，讓其他沒有投票機會的民眾都好生羨慕！

李德維直言，「清捷」雖然失敗，但台中「刪Q」、台北「瑤滾」已經全面啟動。不過，近日卻有所謂「報復性罷免」該停止了的聲音，引發熱議。他的立場很簡單，選罷法賦予民眾的權力，民眾依法行使，天經地義，罷免就是罷免，沒有什麼你的「光復」，卻是我的「報復」這種歪理。

至於是否重修選罷法，李德維表示，自己不反對，但當初門檻調降，是民進黨與時代力量為了對付國民黨而聯手修法，如今若是怕了，又要修回高門檻，就請民進黨與時代力量先向全民道歉認錯，再自己提案。

2018年地方選舉，民進黨大敗，連執政20年的高雄也拱手讓出，顏面盡失的民進黨隨即籌組「罷韓國家隊」，成功下架韓國瑜，成為台灣初嘗到罷免門檻下修甜頭的政黨。不過，上個月中罷免王浩宇案過關，讓民進黨出乎意料，雖然在接下來的罷捷案中扳回一成，但面對國民黨下一波「罷萊委」行動，民進黨開始反攻，對國民黨貼上「報復性罷免」的標籤，甚至出現《選罷法》嚴修的聲音。

(中時新聞網)