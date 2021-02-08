港星任達華和名模琦琦結婚23年，育有一女任晴佳（Ella），隨著愛女逐漸長大，任晴佳現在已是16歲的美少女一枚，而任晴佳也繼承父母的優良基因，不僅長得亭亭玉立，才16歲的她身高就已長到180公分，光是任晴佳一雙長腿就有110公分，而任晴佳日前則曬照慶祝考完試，她一雙長腿更是超級不科學。

任晴佳日前在微博曬出兩張美照，開心發文慶祝考完試，照片中，16歲的任晴佳身穿白色貼身短版上衣、棒球外套以及牛仔褲，小露蠻腰，穿搭酷帥又不失俏麗，其中，照片由下往上拍的視角，更是讓任晴佳一雙美腿顯得又細又長，任晴佳美照獲得網一片狂讚：「腿好長」、「很好看」、「逆天大長腿」、「漂亮小寶貝」。

任晴佳一雙長腿超不科學。（圖／取材自任晴佳微博）

其實任晴佳是頗受矚目的星二代，她從小外貌出眾，因一雙逆天長腿跟完美的身材比例，而常登上媒體版面，2020年底才剛滿16歲的任晴佳，身高就已長到180公分，光是一雙長腿就有110公分，高挑身形完美遺傳名模媽媽無誤，從小就自帶名模氣場。

任家少女初長成，許多網友也好奇任達華夫婦如何把女兒養得亭亭玉立，對此，琦琦就曾在直播中大方揭曉，透露任晴佳很喜歡跟著他們夫妻一起運動，而且睡眠充足，晚上9點就準時上床睡覺，身高暴風成長到180公分、皮膚光滑細緻，字裡行間藏不住對女兒滿滿的驕傲與愛。

(中時新聞網)