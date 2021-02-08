東陽1月營收14.86億元 OEM事業營收大增18％ 12:112021/02/08 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）自結1月合併營收14.86億元，年減4.67％。東陽表示，1月營收衰退，係受AM（售後維修）汽車零件事業受國際船班及貨櫃短缺影響而出貨延緩，導致整體營收下滑。東陽AM事業自結1月合併營收10.13億元。 至於東陽的OEM（車廠代工）汽車事業1月自結合併營收4.73億元、年增18％，主要受惠於大陸車市旺季需求大增；若加計非具控制權事業，則東陽OEM事業1月整體營收達21.68億元，年增24％。 杏一元月營收5.27億 電商成長287.44％ 和潤業績報喜 1月營收大增17.5％ (工商 ) #東陽 #事業 #OEM #月營收 #合併營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《百貨股》特力1月營收38.9億元 年成長19.2％ 09:092021/02/08 財經 《生醫股》全宇-KY元月合併營收1.1億 年增72.6％ 09:092021/02/08 財經 《電腦設備》高配息概念股 宏正元月營收年增6％ 11:422021/02/08 財經 《生醫股》電商翻倍衝 杏一1月年增12.3％ 10:512021/02/08 財經 《其他股》鈺齊-KY元月營收寫同期高 年增29.28％ 11:252021/02/08 財經 《其他股》好彩頭！和潤元月營收年增17.5％ 12:162021/02/08 財經 《鋼鐵股》受累航太染疫 豐達科1月營收年減5成 10:002021/02/08 財經 新客戶加持 騰輝2021年優於預期 04:102021/02/08 證券．權證 保護元件廠1月營收 齊攀峰 04:102021/02/08 證券．權證 鈺齊-KY元月營收 創同期新高 11:402021/02/08 財經 櫻花布局二新事業 營運添翼 04:102021/02/08 證券．權證 財經熱門新聞 澳洲真不怕陸制裁？農民警告10年損失超8000億 - 財經 特斯拉邀台供應鏈赴美設廠 - 財經要聞 - 工商時報 600城門再大破？台積電下波殺散戶 地板價恐更慘 - 財經 晶片一路缺估到2023年 - 財經要聞 - 工商時報 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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