東陽（1319）自結1月合併營收14.86億元，年減4.67％。東陽表示，1月營收衰退，係受AM（售後維修）汽車零件事業受國際船班及貨櫃短缺影響而出貨延緩，導致整體營收下滑。東陽AM事業自結1月合併營收10.13億元。

至於東陽的OEM（車廠代工）汽車事業1月自結合併營收4.73億元、年增18％，主要受惠於大陸車市旺季需求大增；若加計非具控制權事業，則東陽OEM事業1月整體營收達21.68億元，年增24％。

(工商 )