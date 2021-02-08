雞排妹（鄭家純）因自爆主持尾牙時被廠商和台語歌王翁立友聯手性騷擾，風波延燒到曾國城，各方各說各話，變成羅生門。而率先道歉的尾牙老闆背景也被挖出是博弈業者，雞排妹被騷擾時礙於台下坐著黑道不敢吭聲，有網友好奇尾牙老闆背景到底有多硬，在PTT發問詢問，意外釣出內行人分析老闆為何馬上道歉的原因。

該名知情者轉回覆以「雞排妹尾牙老闆背景有多硬？」為標題的文章，他稱台灣的博弈業者是黑白兩道的大金主，通常和政界、警察和媒體等關係都不錯，他們的主力市場不在台灣，大多數放在大陸和東南亞，幾乎會鎖台灣IP不給登，基本上遊走台灣的法律灰色地帶，不太算違法。

那為什麼老闆會嚇到第一天就打電話給雞排妹道歉？網友分析「因為那個業界講白一點算是低調奢華出名的，賺錢超級快但是膽小程度宇宙無敵」如果太高調會惹檢警調不爽，有可能會出手教訓，「像是調查局會不會拿中華民國憲法裡面所說的台澎金馬與大陸地區這事情來說這生意是非法的，你怎麼在我大中華民國的憲法領土裡面經營博弈產業，就會被查到挫賽啦～所以哪裡可以不低調？」

網友看完該篇精闢分析，根本拍案叫絕、看到另一個世界，忍不住推爆：「這篇正解啊....呵呵」、「所以不公布影片也很合理啊，翁跟唱片公司要是惹到這塊，不會比被說性騷好過到哪去，怎樣都是死」內行人則回覆：「老闆才不想公佈外型長相聲音吧，馬上被鎖定，現在趕快搬家都來不及了」。

(中時新聞網)