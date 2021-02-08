《旺報》6日以「小心不要成為胡錫進們」為題發表社評，引述胡錫進說法，提到若美國前國務卿蓬佩奧膽敢訪台，屆時解放軍戰機會飛到台灣上空，會在台北的總統府低飛呼嘯而過。對此，胡錫進7日作出回應，指出如果台灣能重視他的警告，那就對了，並提醒台灣當局應有所警覺，若台美關係陡然提升、暗地裡推動台獨，大陸將會增加軍事壓力的力道。

「台灣方面如果能夠重視老胡的警告，那就對了。」《環球時報》總編輯胡錫進指出，若台美關係陡然提升，解放軍將會飛到台灣上空宣示主權，藉此打擊台獨氣焰，無論哪一派都需對此有清醒預判。

胡錫進強調，和平統一仍是大陸對台政策，但不可能僅透過溫文爾雅的談判和好言相勸，如果台灣執政黨拒絕和統，且暗地裡推動台獨，那大陸將會加強軍事壓力的力道，「當年沒有大軍的兵臨城下，哪裡會有北平的和平解放？」若不清楚這一歷史大勢，將是悲劇。

「和平常常要用為堅守原則和底線不懼代價的意志來捍衛」，胡錫進認為，《旺報》在台灣屬於較「溫和」的媒體，也了解台灣有一派人不支持台獨，同時希望大陸不要說重話，因為那將會成為台灣當局推動台獨的助力，雖有道理但大陸應堅持自己的戰略及邏輯，才能不被台灣的政治生態牽制。

《旺報》社評也提到，一貫主張兩岸和平融一，兵戎相見只會親痛仇快，不論基於任何立場，出於任何用意，鼓吹、散布、製造兩岸對立與仇恨的言論，都應該予以辯駁反正。台獨並不現實，武統將是中華民族的歷史頓挫，兩岸以對話控制分歧才是正道。

(中時新聞網)