韓國證交所(Korea Exchange)8日最新數據顯示，韓國散戶狂壓三星電子股票，但最近股票回檔，讓這些螞蟻雄兵在未獲利前，就先入住套房。

韓國散戶2021年至今，砸13.4兆韓元約119億美元瘋狂買超三星電子股票，佔所有散戶買超23.6兆韓元的一半以上。三星電子是韓國最大的家族企業，也是散戶青睞投資標的。

2021年元月單月，三星電子最大買超者也是這些韓國散戶，並已連續五周榮登散戶買超最多標的。

螞蟻雄兵一窩蜂湧入三星電子，但這家半導體巨擘股價最近在下修，使得這些韓國散戶們是哀號聲不斷，叫苦連天。

截至上個交易日5日，散戶三星電子投報率為負3.5％，當初平均介入價格為86,500韓元，成本明顯高於5日收盤價83,500韓元。

不過，由於半導體景氣透明度高，一些本土券商也紛紛上調三星電子目標價。產業分析師指稱，疫情讓遠距工作人數暴增，電子產品需求量大增下，DRAM(動態隨機存取記憶體)報價可能會遠高出市場預估許多。

(時報資訊)