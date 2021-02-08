中菲行(5609)1月集團營業收入為25億5400萬元，較去年同月大幅成長94.1%，由於市場預期貨櫃海運、航空貨運景氣可望旺到上半年，中菲行審慎樂觀看待後疫情時代發展。

就各業務來看，1月空運營業收入為12億1600萬元，較去年同月成長80.6%；1月海運營業收入為12億2300萬元，因海運運價大幅上漲，營業收入較去年同月大幅成長116.4%；1月合同物流營業收入為1億1500萬元，較去年同月成長49.5%。

中菲行指出，海運市場仍舊很旺，美國線需求持續暢旺，預期整體出貨需求至農曆年後都是處於滿艙，東南亞短期也在高價，如新加坡等過往屬於中轉的港口現在都因為終端歐洲早已訂滿艙一位難求；在空運方面，雖然運價沒有像去年5月每公斤新台幣400元至500元的高價，但近期美西每公斤約在新台幣280元上下、美東每公斤新台幣300元、歐洲約每公斤新台幣180元上下，此一行情與過去10年平均運價相比，約有近3倍行情，在運能供給有限下，預期空運運價可支撐在現在水準。

在空運部分，中菲行表示，隨著5G、人工智慧AI、物聯網、電動車以及遠距辦公需求增加，全球半導體需求激增，晶片供不應求，而台灣半導體產業具有優勢，加上廠商在台擴廠提升產能，對於今年空運進出口前景樂觀看待。

中菲行團隊運用其物流專業知識及競爭優勢，和航空公司、船公司長期合作的夥伴關係、以大中華地區綿密的行銷服務網絡、專業報關/報檢能力，透過遍佈亞洲、北美洲、歐洲、澳洲等17個國家、全球超過160個行銷服務據點，並建構在Web 3.0雲端架構上的「中菲行增值訊息系統」，在疫情嚴重衝擊下仍能快速反應，安排各種不同的客製化包機、多式聯運服務，完成客戶在國際物流上的不同需求，有效且即時地運送防疫物資、裝備、筆電、居家運動器材等貨物至歐美各地，甚至是協助廠商完成關鍵建廠計畫。

中菲行總經理邱鈞榮表示，目前看來，貨櫃海運、航空貨運景氣雙旺到上半年無虞；中菲行去年在疫情嚴重衝擊下快速反應，安排各種客製化包機、多式聯運服務，滿足客戶需求，審慎樂觀看待後疫情時代發展。

(時報資訊)