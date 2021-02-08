台中市長盧秀燕把「本車已消毒」的紫色貼紙貼上計程車，民眾可安心的搭乘。（陳世宗攝）

交通局讓民眾在春節期間能安心出遊，今起兩天展開全市8500多輛計程車大消毒，計程車駕駛消毒不放過任何角落。（陳世宗攝）。

台中市政府並提供駕駛7片口罩供年假期間使用，讓民眾搭乘更安心。（陳世宗攝）

受到新冠肺炎疫情增溫，台中市政府交通局因應春節走春人潮，今、明兩天在文心拖吊場協助計程車消毒，春節期間不打烊持續提供次氯酸水讓計程車駕駛自主消毒車輛。市長盧秀燕說，完成消毒的車輛將貼上紫色「本車已消毒」貼紙，供遊客認明搭乘，並提供駕駛7片口罩供年假期間使用，讓民眾搭乘更安心。

交通局今天在文心拖吊場舉辦「春節關懷計程車駕駛及防疫宣導記者會」。盧秀燕說，台中約有8500輛各式計程車，市府爲協助計程車司機做好防疫工作，今、明兩日在文心拖吊場協助計程車大消毒，已完成消毒的車子將貼上印有「本車已消毒」的紫色貼紙，讓乘客安心搭乘。

盧秀燕表示，為保障駕駛及乘客雙方安全，市府配合7天年假，上周即已為每位駕駛準備7片口罩，車籍為台中市的計程車駕駛，可分別向所屬車行、合作社免費領取口罩；歡迎民眾多加使用台中計程車，也提醒民眾戴上口罩做好防疫工作。

黃姓計程車駕駛說，市府提供的消毒措施完善，勤做消毒才能讓乘客搭得安心。平常車隊的車上都備有次氯酸水及酒精，每位乘客下車後，司機們均會在乘客經常觸摸的地方噴灑擦拭，且每4至6小時就會進行一次全車性消毒，司機也都會自我量測體溫，保障自身及乘客健康。

交通局指出，市府已於上周將口罩全部送至台中計程車各公(工)會、合作社等，個人計程車行駕駛如要領取口罩，2月8日至9日上午9時至下午4時，可向大台中汽車駕駛員職業工會(豐原區同安街213號)、大台中不靠行計程車駕駛員職業工會(豐原區中陽路330巷20號)、台中市汽車駕駛員職業工會(西屯區漢口路二段19號)、台中市計程車客運商業同業公會(北區錦華街45號)、台中市計程車駕駛員職業工會(西區忠明南路182號)、台中縣市計程車駕駛員職業工會(豐原區南陽路192號2樓)或交通局三樓運輸管理科索取。

交通局強調，請駕駛朋友領取口罩前，可先電洽所屬計程車車行、公(工)會或合作社確認相關資訊，再前往領取；另市府提供的醫療口罩為專案配給第一線運輸服務人員的防疫物資，請駕駛勿囤積、轉售或提供給他人使用。

(中時 )