涉犯收賄、炒股的勞動部勞金局前國內投資組長游迺文平時作風強橫，下屬對游的指示只能執行多不敢違逆，檢廉調查，游在去年8月5日到12日間指示下屬直營操作員大筆敲進遠百股票，其間還因價格不宜，下屬不敢下單買進，被游在晨會中咆哮飆罵，甚至下單券商都被游直接強勢指示買進遠百。

檢廉調查，游迺文自1993年公務員高考及格，到炒股案爆發的20餘年間，行事風格都很強橫，調任勞金局擔任國內投資組長後，雖然勞金局成立投資策略小組合議勞動基金投資方向，實際上仍是由游迺文強力主導。

去年7月間，游迺文與寶佳資產管理公司執行長唐楚烈等人謀議炒作遠百股票。8月4日游就在內部晨會中嚴厲指示「要買入遠百公司股票，並將該檔股票績效算他的」，因游有授權額度核定權限，投資組直營操盤員只好依游的指示下單遠百。

8月5日遠百股價只有24.55，與游迺文指示的24.75價差太大，投資組操盤員沒有買進遠百股票，不料，6日的晨會中，游迺文惱羞成怒連續咆哮飆罵下屬好幾分鐘，投資組操盤員只好不顧專業判斷，直接依游的指示下單。

游還不止強勢指示下屬，連受委託替勞金局處理下單的元大證券，都被游強勢指示協理沈淑文下單遠百，沈只好指示專員王美菊依指示下單。8月12日當天，沈淑文實在抗不住游的施壓，只要告訴游，元大交易室主管表示只能接受交易室的指示操作，游竟然回覆「我只是建議，不是指示…慧根在他自己…我會特別注意今天的成交狀況…有沒有功力看他表現…」等言詞恫嚇。

(中時 )