台北市社會局長周榆修（左二）親自到南港獨居長輩家中，致贈溫暖年菜及送上年節祝福。（台北市社會局提供／張立勳台北傳真）

農曆年節將至，台北市社會局結合社福基金會在年前快遞溫馨年菜給獨居長者和經濟弱勢家戶，在年節時刻享用美味年菜過好年，今年預計送出1821份年菜，較去年增加211份，中視慈善愛心基金會與仕招社會福利慈善事業基金會也共襄盛舉。

年菜將贈送給531位低收入獨居長者及1290戶經濟弱勢家庭，年菜包括何首烏雞湯、梅干東坡肉、酥炸鮮魚片、紅燒獅子頭、臘味蘿蔔糕及干貝長年菜，另體貼吃素長者，也特別設計素菜供長者選擇。

北市副市長黃珊珊今出席活動致詞表示，年菜活動邁入13年，除了豐盛年菜，中視愛心基金會也提供低收獨居長者每人1000元紅包，感謝出錢、出力的各團體，疫情嚴峻的時刻，還可讓弱勢團體、獨居長者在家享用年菜，希望疫情快結束，也向大家拜早年。

中視慈善愛心基金會董事長胡雪珠指出，基金會每年都有參與送年菜活動，發送獨居長輩紅包，錢雖然不多，但代表著滿滿關懷與祝福。

社會局長周榆修親自到南港獨居長輩家中，致贈溫暖年菜及送上年節祝福，弱勢家中是一對高齡母子，老老相互照顧，周榆修現場親自介紹年菜菜色，並關心長輩身體健康。

他說，受新冠肺炎疫情影響，長者減少出門採買次數，年假也較長，所以今年年菜份量特別增加，讓長者安心家在過好年。他也提醒民眾，年假期間社會局對弱勢民眾的關懷不打烊，持續提供服務，有需要的民眾可透過1999市民當家熱線尋求協助。

(中時 )