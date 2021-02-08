國人最重視的節日農曆春節，即將2月中展開，長達七天的連假，很多家庭都會在圍爐團圓、走春拜年，及闔家出遊中度過；一方面歡慶過節的氣氛濃郁，但另一方面也迎來了難以避免的交通壅塞高峰期。事實上，依據高速公路局統計，歷年春節裡的平均單日事故件數、肇事率均高於平時，所以，車輛中心「防禦駕駛」教練鍾國良特別提醒駕駛者，在車流量較大的情況下一定要特別注意：一、保持安全距離，二、注意車前狀態，三、不要任意變換車道等。

此外，春節期間也適逢學生放寒假，及大學學測結束，青少年騎車結伴出遊機率大增。「車速過快再加上路況不熟，是假期間常見的機車意外事故的原因。」鍾國良解釋，一群年輕人在興奮出遊的情緒感染下，很容易降低對周遭危險的感知意識，而不經意地作出危險或錯誤的騎乘方式，如併行嬉鬧、超速、競速、蛇行等；再加上對所處環境不熟悉或忽視潛在危險因子，都會影響原有的認知、判斷力，甚至反應力。此時若車速過快，一旦發生突發狀況，反應不及，所造成的損傷將更為嚴重。

對此，鍾國良則提醒機車族一定要同時建立「安全駕駛」與「防禦駕駛」的用路態度，除了應作到遵守交通規則的「安全駕駛」外，也建議要有兩個自保的防禦駕駛觀念：

一、常時開大燈：指的是機車大燈常時開著，或使用有晝（日）行燈的機車。很多人以為開大燈只有照明功用，其實在交通上，「你看到我、我看到你」是最基本的安全守則 （很多事故都是源自於「沒有看到對方」） 。所以，機車常時開大燈的目的是「讓別人更易發覺機車的所處位置，也比較不會誤判機車速度」。再者，機車常時開大燈也能在其他情境下成為避免發生事故的關鍵，例如車燈透過他車後視鏡反光或彎道的凸面鏡，亮點更為明顯，有助突顯我車位置，從而降低發生意外的機率。因此，建議騎士在機車一發動後，大燈同步開啟，是很重要的第一步。

二、預作煞車：指的是鬆油門，並操作煞車拉桿（踏板）到車子微有煞車力。一般而言，汽/機車駕駛人從發覺狀況、鬆油門、操作煞車到車子有足夠煞車力，大約需要1秒鐘時間，而預作煞車可以當作是先做了一部分動作；相對於沒鬆油門或只鬆油門沒操作煞車，多了一個時間差，當發生緊急狀況時，這短短的時間差就可能發揮關鍵作用。若這時間差以0.5秒來算，假設機車的時速50公里，即意謂機車將可能因為有預作煞車而提早7公尺就停下來，成為避免撞車的一個距離；若仍不幸發生撞擊，也會因機車已提早減速而大幅減緩發生撞擊的傷害程度。另根據國外研究結果，對於一個沒有外殼保護的行人或騎士在時速30公里與50公里發生撞擊的致死率，分別約10％與80％。由此可見，控制車速的重要性，而「預作煞車」就是機車族在行經路口時的重要防禦守則。

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