有關高市鳳山少女霸凌案，連日來引發社會各界關注。傳出少女姑姑當時報案時，警方獻策建議可以將霸凌影片PO網，｢能讓加害人最快被肉搜出來｣。對此，小港分局長陳志榮澄清，當時派出所員警受理報案時，僅是禮貌性尊重，但並未主動建議。

據了解，少女姑姑1月26日報案時有提供霸凌影片，但警方沒正式受理報案。小港分局長陳志榮解釋，少女姑姑當天到漢民派出所報案，過程中因姑姑想和嫌犯談和解，沒有做完筆錄就離開，2月3日再度報案，少女姑姑提及「影片PO網公審是否處理速度最快？」警員確實有附和其說法，但並未主動建議，且不鼓勵這種做法。

陳志榮指出，承辦員警指稱1月26日姑姑當場秀3至5秒影片，但沒有實際提供影片，員警不曉得霸凌事態嚴重，針對這次事件，他坦承同仁處理上有疏失，沒有完整做好筆錄，將進一步釐清，若查證屬實一定會依規定懲處。

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(中時 )