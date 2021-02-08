過年到了，大家喜歡買刮刮樂試手氣，日前一位民眾以為買整本刮刮樂的中獎機率較高，就花2萬5千買一本結果刮完大賠8000元，他將慘敗結果PO上網後，有內行人透露刮刮樂買整本的背後真相，「裡面沒大獎就一定賠」，目的是拚一個中大獎的機會。

一名網友日前在臉書社團「刮刮樂中大獎秘訣分享」PO文，表示看到很多人會集資買一整本刮刮樂來刮，心想會這麼玩是不是因為一整本比較好中，所以大灑幣包了一本25張1000元的刮刮樂，結果刮到最後慘賠8000元，讓他欲哭無淚，不懂怎麼會沒回本。

對此，有內行網友熱心解答，買整本刮刮樂本來就要抱著會賠錢的心態，賭一個大獎，「買整本裡面沒大獎就一定賠」、「沒有中大獎，基本上就是回本6成起跳」、「你有那個命一張就會中了，沒有的話玩再多都一樣」、「整本拚大獎，單張拚中獎，就是刮刮樂的真理」、「不如買2000的更好」。

也有人表示，買整本刮刮樂就是在拚機率，「我媽他們集資買一本，刮中一張10萬，扣完稅直接回本5萬元」。

目前台灣彩券賣最好的刮刮樂是新春限定的「2000萬超級紅包」，過年還沒到銷量就突破百萬本，是全年頭獎彩金最高的刮刮樂，這次頭獎共有3名、2000萬元，貳獎200萬元獎金外，還外加BMW運動休旅車，總計7個名額，台彩表示，7輛BMW商品總價值共1350萬元，加上三獎100萬元共有520個，總中獎率高達69.33％。

(中時新聞網)