繼罷捷案之後，基進黨立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤罷免案也即將成立，台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，這兩個選區的政治傳統和選民結構的特質，和高雄鳳山不同，罷免成案可能性相對較高。陳柏惟和吳思瑤岌岌可危。

對罷捷案最終沒過，游盈隆今（8日）在臉書發文表示，根本問題還是在罷捷案的合理性與正當性不足，國民黨舉全黨之力罷捷，反而讓人滋生黃捷被國民黨霸凌，進而同情黃捷。畢竟以堂堂最大反對黨，而且是百年老黨，傾全力去對抗或打壓一個年僅25歲的無黨籍弱女子，一株民主幼苗，無論如何都不是英雄好漢會做的事情。

游盈隆指出，接下來國民黨針對陳柏惟和吳思瑤的罷免案先後都恐將成立，這兩個選區的政治傳統和選民結構的特質，和高雄鳳山不同，罷免成案可能性相對較高。而且因罷免案是單獨舉行，不像2020總統與立委選舉同時舉行，立委可以搭總統順風車輕易當選，這就使得陳柏惟和吳思瑤更岌岌可危了。

對於有外界批評國民黨此舉是「報復性罷免」，游盈隆直言，隱含罷免有兩種，一種是「報復性」，另一種是「非報復性」；但嚴格說來，這種區分沒什麼意義，因為對任何被罷免人而言，罷免就是「報復性的」，沒有什麼「非報復性的」罷免。這種感覺去問前高雄市長韓國瑜跟前桃園市議員王浩宇就知道了，他們絕對不會認為對他們而來的罷免，不是「報復性的」。

游盈隆強調，長久以來，他就對罷免制度的存在不以為然，因為這會造成不必要的政治過程動盪；何況，「自由選舉」（free election）的要素之一是「定期選舉」，而「定期選舉」已經將罷免權寓於其中，表現不好的民選公職人員藉此淘汰，不必另搞罷免，釀成冤冤相報的污煙漳氣。西方先進民主國家罕見鼓吹罷免制度，是有道理的。

(中時新聞網)