靠著苦練台語，演活八點檔「瘋女人」角色，出道多年，來自印尼的藝人王宇婕，參與不少電視劇、電影演出，演技備受觀眾肯定。這次她在「一道年菜話新年」節目拍攝中，跟母親蕭瑤兩人親自下廚，大方分享印尼家鄉味的年節料理。

王宇婕回憶說，自己從小最愛吃媽媽親手做的菜色跟糕點，尤其印尼華人逢年過節，家中都會烤印尼千層糕，做起來雖然費工耗時，但卻是她從小到大最懷念的滋味。另外，過年期間家裡也少不了薑黃飯、沙嗲、咖哩、巴東牛肉等菜色，自己也愛這種香辣酸甜的口味。這回和母親蕭瑤一起下廚，特地準備了一道家常菜「印尼香辣圓鱈」，要在農曆年祝福大家牛年圓圓滿滿。

光這道年節菜備料就超過十樣，印尼料理常見的食材，包含紅辣椒、薑黃、南薑、香茅和椰奶等全都有，酸甜口感就靠檸檬、黃砂糖提味。母親蕭瑤負責切、王宇婕則用調理機做配料，沒想到辣椒放太多，煮菜煮到自己眼淚直流。好在有媽媽當幫手，烤了三十分鐘的「印尼香辣圓鱈」一出爐就引得眾人驚呼好香！她也忍不住拿起筷子開動，自嘲有這道菜，她可以吃下三碗飯。

迎接金牛年，王宇婕除了跟母親哥哥吃團圓飯，也期許自己戲劇大突破、髮品副。(圖/王宇婕提供)

一道家常菜，回味家鄉味。王宇婕說，新的一年除了跟母親、哥哥吃個團圓飯，也期許未來在戲劇上有更大突破，讓喜愛她的觀眾看到不一樣的自己。其實，當初王宇婕在20歲時，就因為拍攝洗髮精廣告踏入星壇，如今她不僅戲劇表現出色，還以自己的英文小名Marge自創奢華養護髮品，成功打進頂級洗護市場。私底下也開始挑戰經營YouTube頻道，當起美妝YouTuber，「魅力女神」的封號當之無愧。

(中時新聞網)