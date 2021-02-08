法國周日公布單日新冠肺炎確診數為1.91萬人，連續第四天下降，前一天確診數為2.05萬人。

然而數據亦顯示，新冠傳染病住院治療人數從2萬7369人上升到2萬7694人；重症病患人數亦上升，從3225人上升到3272人。

法國政府拒絕了衛生專家的第三次全國封鎖要求；衛生專家擔憂變種病毒的更高傳染力，會癱瘓整個醫院系統。

法國政府希望透過夜間宵禁和對外國旅客更嚴的入境管制，來壓制病毒高傳染力。法國交通部長周日表示，禁止對歐盟以外目的地的非必要旅行和出入境，在過去一周已經將航空旅客減少一半。

然而醫師擔憂從英國發現的變種病毒快速傳染力。法國政府新冠肺炎顧問成員之一Fontanet醫師指出，變種病毒可能在三月初會成為單日新增病例的多數。

法國至今累計死亡人數，從7.87萬人上升到7.89萬人。

德國巴伐利亞洲首長Soeder在周日指出，為免於新的第三波封鎖，現在談論解除封鎖還是太早。

德國總理梅克爾(Merkel)與16位地方首長預計在本周三舉行線上會議，討論是否要將截至2月15日的全國封鎖進行鬆綁，或是再延長期限。該全國性的封城始於去年12月中旬。

Soeder表示，要談現在的解除管制是沒有意義的，如果一旦開放了，兩三周後的情況可能比現在更糟。

(時報資訊)