總統蔡英文今（8）日首度視察證交所，指出去年台灣資本市場展現強勁韌性，在牛年開始前「牛市已經先到來了」，未來更要超前部署，在後疫情時代確保台灣持續把握全球供應鏈的關鍵位置，成為高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展等四大中心。

蔡英文表示，再過2天就是春節連假，上周五（5日）股市已經順利封關，今天特別來證交所一趟，就是要謝謝大家辛苦確保股市運作順利。尤其去年一整年，在全民團結防疫下，台灣經濟逆勢成長，資本市場也展現出強勁韌性。

蔡英文指出，去年台股表現可說是價量齊揚，不但大盤指數屢創歷史新高，上市櫃公司超過1700家，總市值也達到49兆元，充分發揮出資本市場籌資跟流通功能。今年以來，台股持續熱絡，每日平均成交量突破3千億元，創下投資人、企業界及政府稅收的三贏。

蔡英文表示，2020年全年證交稅達1500多億元，亦創歷史新高，為國家整體收入貢獻良多，在牛年開始前可以肯定的說「牛市已經先到來了」。這一切的好成績、好消息，很大一部分要歸功於證交所的努力，因此剛才到樓上辦公室親自謝謝員工的辛勞。

蔡英文指出，今年正好是證交所成立滿60年，過去60年來見證台灣經濟成就，也是台灣企業重要的支持力量。接下來，我們更要超前部署，在後疫情時代確保台灣持續把握全球供應鏈的關鍵位置，成為高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展等四大中心。

蔡英文表示，金管會在此目標下推出3年期資本市場藍圖，持續營造公平效率、創新開放、且國際化的資本市場。尤其在綠色金融2.0部分，鼓勵投資人更重視企業在環境、社會及公司治理（ESG）的績效，透過每次投資和金融決定，共同打造出更公平、更永續的台灣。

蔡英文要勉勵金管會和各證券周邊單位，繼續督促企業強化公司治理，來保障投資大眾的權益，維持資本市場的穩健成長。展望新的一年，就讓大家共同努力一起團結防疫，讓牛年牛市大發、拚出一個好年。

(時報資訊)