立委林昶佐今日針對高雄市議員黃捷罷免案表示，有賴蔡總統的呼籲，及綠委許智傑、趙天麟與所有民進黨好友、本土陣營的全力動員，才得以團結阻擋了高雄鳳山的報復性罷免。也要特別感謝那些曾經被政黨政治的負面鬥爭所傷害，卻仍願意團結對抗威權黨國勢力逆襲的朋友們。

林昶佐說，過去自己曾經身為時力決策圈一分子，卻未能扭轉黨的路線，始終感到歉疚，雖退黨而獨立前進，但承蒙許多朋友們的期許與支持，自己獨立前進卻一點都不孤單，相信黃捷歷經此役也必有同感。

林昶佐指出，這次反罷捷過程中，本土進步陣營與年輕世代所展現的鬥志與韌性，將報復性罷免化解為團結台灣的正向力量，推進了正面能量的循環，感動每個參與的朋友，也叮嚀著每個從政者守護初衷。

林昶佐表示，要與包含黃捷在內的許多年輕世代從政者朋友互勉，除了做好每一天的工作，也要自我節制，用更大的耐心與誠意來贏得大家更堅實的信任。唯有如此，才能不愧於支持我們、給予機會的台灣人民，讓我們所愛的台灣，這個內有獨裁遺緒、外有惡鄰欺壓的辛苦島國，有天能成為尊嚴而美好的正常國家。

(中時 )