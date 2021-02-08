勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文被控接受高檔「私廚」招待，檢方調查發現，負責安排經費的寶佳資產管理公司投資主管邱裕元，用LINE與游告知經費申請好時，還豪氣表示：「吃給他爽，沒上限的。」游最後選擇高檔私廚「馥邑隱廚」，5人的飯局就要價約6萬元。

檢方調查，游迺文、邱裕元2016年間在工作場合認識，因2人同是師大附中、台灣大學畢業，邱尊稱游為學長或大哥。2人為了達到操縱遠百股價等不法目的，去年7月天下雜誌報導「神祕建商變最大市場派 圖解寶佳帝國」、「寶佳總共已拿下5家公司經營權，更是東元、遠百等家底豐厚企業大股東」，邱便將報導連結用LINE貼給游，開始商量飯局一事。

邱裕元說：「大哥，可以開始約飯局了，我經費申請好了。」游迺文回：「收到。第一場先來約復華投資長。」邱再說：「沒關係，你約人，我們用資源搞自己的人脈。吃給他爽，沒上限的。」游還特別提醒：「吃小事，合縱連橫重要。」邱回：「但有個固定班底才能搞。所以要定期培養關係。用機構資源養。」

2人一番討論後，游迺文選定「馥邑隱廚」後說：「私廚低消36000。每人6000。低消可涵蓋酒水雪茄。」邱裕元回：「都可，你安排。」飯局最後在去年8月10日晚上6點半舉行，與會者除了游、邱，還有寶佳執行長唐楚烈的兒子唐振堯、復華投信執行副總邱明強及投資副總劉建賢共5人，餐費總共5萬8248元，含稅6萬1160元，由寶佳以「執行長宴請金融同業」名目核銷支出。

在這場飯局過後，游迺文就開始強勢要求勞金局部屬高價買入遠百股票，並將該檔股票的績效算在他身上，致勞動基金虧損，直到游同年9月18日被調職，勞金局立即將張股票全數賣出。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )