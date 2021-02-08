近日空污十分嚴重，放眼望去均為朦朧一片，不少民眾大呼受不了，氣象局長鄭明典今(8)日表示，近期大氣的混合層高度低於本季節的一半以下，使得擴散條件非常的差，持續一周的情況也非常少見。

環保署、氣象局、台電公司今日召開聯合記者會，說明近期西半部空氣品質及聯合應變作為。

近日西半部空氣品質十分不良，尤其中南部許多空品測站已經連續多日亮起黃色警示等級，達到對所有群族群不健康的程度，根據環保署空氣品質監測網統計，今日中午12時台中以南也已有29測站亮紅燈。

氣象局長鄭明典指出，空氣品質和大氣條件十分密切，若風速較強就觀察水平擴散，風速較弱則是垂直擴散，通常本季節的大氣混合層高度約800至1000公尺，但近日觀測卻只有200至400公尺，只有一半不到，當中有一天甚至只有100公尺，造成的結果就是垂直擴散不佳，就像煮開水加鍋蓋，高壓下的逆溫使得擴散空間有限，空污持續時間拉長，無論污染源來自境外還是境內。

鄭明典說，另外今年已經有3道寒流南下，迎風面的北部、東北部等因為有持續性降雨較為潮溼，不容易有境外污染的移入，空品也相對好些。

這次混合層高度偏低的情況已超過一周，尤其中南部較為明顯，雖然過去也出現過類似情況，但持續這麼久的可能還是第一次。至於很多人爭論這次空污來源究竟是本土還是境外污染多，鄭明典認為，這是嚴謹的科學議題，要待長時間的分析才能有結論。

(中時 )