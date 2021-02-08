金管會正積極追查日盛金大股東建群投資的最終受益人是否為中資，金管會主委黃天牧8日接受本報專訪時透露最新進度，他指出，已要求年後補件。

總統蔡英文8日造訪台灣證券交易所，金管會主委黃天牧、證期局長張振山、證交所董事長許璋瑤等人也陪同視察提前向股民拜年，會前受訪時被媒體問起日盛金大股東背後中資調查進度。

日盛金頻頻遭疑大股東有中資色彩，且背後藏鏡人疑似就是大陸明天系集團創辦人肖建華，金管會已在2020年11月5日會見日盛金第二大股東建群投資也是建高控股總裁陳銘達，雖然陳銘達否認自己是陸方人頭，但是金管會仍要求陳銘達補件證明自己是實質的最終受益人、而非人頭。

金管會正積極追查日盛金大股東建群投資的最終受益人是否為中資，1月7日時已與大股東建群投資總裁陳銘達就補件進行視訊，不過因為其提供的補件資料尚未齊備，因此金管會要求他須再次補件，希望陳銘達儘速交出金流證明等資料。

(工商 )