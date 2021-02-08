第55屆NFL超級盃於8日落幕，坦帕灣海盜以31比9大差距擊敗堪薩斯酋長，這場被視為43歲的傳奇四分衛湯姆布雷迪(Tom Brady)，以及25歲的最高薪球員馬霍莫斯(Patrick Mahomes)的正面對決。美國總統拜登(Joe Biden)比較喜歡年輕的馬霍莫斯，不過最後仍是老前輩布雷迪技高一籌。

拜登年輕時是美式足球的外接員，球場上的核心攻擊位置，他賽前在CBS表示：「當然布雷迪是偉大的四分衛，馬霍莫斯則蘊藏巨大的潛力，我大概會選擇這種年輕人。我看不出哪一隊會贏，我認為他們都是優秀的四分衛，其中一人(馬霍莫斯)是另一位老四分衛(布雷迪)的年輕版。當然他不老，我只是以NFL的標準而言。」

身為史上最老的美國總統，78歲的拜登並沒有站在年長的布雷迪這一方，而是選擇更貼近年輕一代的馬霍莫斯。當然也因為馬霍莫斯是黑人，布雷迪是美國最偉大的白人球員。

NBA費城七六人總裁莫瑞(Daryl Morey)賽前發表高論，認為布雷迪不該打進超級盃。「布雷迪犯了一個大錯。如果他在超級盃輸掉，他的霸業會很落漆。因為在超級盃之前輸球，比打進超級盃再輸球好得多。」他是反諷外界不看好布雷迪摘冠，事實上被布雷迪打臉的豈止拜登一人。

布雷迪此生最擅長的就是逆境決勝，在外界與賭盤不看好的情況下，他此戰完成3次傳球達陣(29次傳球成功21次)，總計傳出201碼，生涯10次打進超級盃決賽，摘得空前的個人第7座超級盃冠軍，獲選第5次超級盃MVP。

(中時新聞網)