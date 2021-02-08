國內最大汽車金融服務公司－和潤企業（6592）開年業績報喜，自結1月合併營收13.91億元，月增0.38％、年增17.50％。

和潤2020年合併營收締造連續四年正成長紀錄，截至2020年底合併總資產突破1,500億創新高。

和潤總經理林彥良表示，1月營收成長主要是保有客戶持續增加帶動利息收入及勞務收入增加，及轉投資事業－和雲行動服務（iRent）營運穩健增長，挹注了整體合併營收成績。

和潤指出，公司業務橫跨兩岸，今年大陸事業將列為發展重心之一，尤其對岸公布十四五計畫全力推動經濟成長，預計大陸將擴大各項新興產業建設、投資，有助於企金設備發展。而去年下半年起大陸新車銷售已回復成長態勢，經濟成長率也逐漸回穩，和潤轉投資子公司－和運國際近年在大陸極積開拓設備融資租賃業務，攜手當地平台合作，並聚焦醫療設備、開拓CR客戶商機等；擴大業務同時，兼顧資產品質及確保公司獲利，因此2021年大陸的汽車及設備業務有望較2020年成長。

在台灣市場2021年營運重點上，林彥良指出，將以擴大分期市場滲透率、布局綠能/新能源事業為主軸，在醫療設備、大型商用貨車/客車、一般/重型機車持續強化分期市占，其中與電動機車龍頭Gogoro分期業務合作更是市占第一。在ESG永續經營趨勢下，和潤也積極進行新能源產業融資業務，並評估自營太陽能廠。

此外，面對數位金融浪潮，和潤積極推動數位轉型，聚焦「數位優化」、「大數據運用」等方向推動創新。在「數位優化」上，為讓服務更貼近顧客的生活與習慣，提供客戶最即時、簡便的服務，推行「輕鬆付APP」、「專人視訊對保」等行動服務，簡化了繁瑣的申請與查詢程序，落實了「簡單的留給客戶，複雜留給公司」的承諾。在內部作業上，運用「行動簽核APP」、「知識管理APP」，整合各單位作業，減少作業往返與溝通時間，落實了無紙化及環保永續理念，一年節省120萬張以上紙張使用。在「大數據運用」上，內部更擴大應用信用評分卡（score card）等大數據工具，建立風險控管模型、強化徵信審查系統，更準確地判斷客戶信用情況，達成數據科學分析、風險管理及資產品質優化效益。

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