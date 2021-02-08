李玖哲近日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，他從去年7月底至今與愛妻相馬茜分隔台日兩地，相馬茜要照顧日本的爸媽無法來台，他則是4月在台還有工作，所以過年自己獨自留台灣，「算是結婚以來分開最久的一次，去年剛好卡合約，很多時間都沒工作，我幾乎每天都在家，可能她也很開心吧」。過年是否感到寂寞，他笑喊：「朋友不用擔心我，邀約很多。」

李玖哲與姚元浩因節目《全明星運動會》有「浩玖CP」之稱，兩人私下交情也不錯，姚元浩擔心李玖哲自己在家無聊，3天就打一次電話關心他，還問他要不要一起回南部過年，李玖哲笑回：「我說不要，他上周還問我要不要去海邊，因為我們都被（《全明星運動會》）換了。」

李玖哲過年邀約多。（衛視中文台提供）

李玖哲預告自己會回第二季探班，甚至跟製作人說：「有人受傷不行我隨時可以補，年紀比我大的，像是小刀，也要小心一點喔。」他也承諾如果新成員需要練習對象，他隨時可以。之前在錄第一季時，每天幾乎都是12小時的運動量，現在雖然也運動，但時間銳減，所以胖了3公斤，「會好好運動，不然過年又要吃很多」。

(中時 )