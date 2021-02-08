東洋(4105)將與德國藥廠簽署共同開發微脂體產品、困難學名藥Pegylipo歐洲市場合約，並將依市場開發時程收取里程碑金，據規畫，歐洲臨床試驗最快將於年中啟動，東洋中壢廠將提供臨床試驗用藥批量，為國際化邁開重要一步。

東洋表示，Pegylipo是一款治療「卵巢癌」、「乳癌」、「卡波西氏肉瘤」、「多發性骨髓瘤」的抗癌針劑，之所以投入研發，係因2010年專利藥屆期至今，歐洲市場仍未見學名藥上市。由於東洋微脂體的產能放大技術成熟又有國際大廠代工經驗，因此，獲國際藥廠青睞，期望合作將困難學名藥Pegylipo帶進歐洲並攜手爭取每年2~3億美金的歐洲市場。

台灣東洋董事長林全表示，困難學名藥具高附加價值，公司專注在微脂體領域超過20年，投入超過新台幣數億元進行微脂體的開發，並確認奈米包覆技術是可讓藥物在功能、效果或適用範圍上有新突破，這也是國際藥廠選擇與台灣東洋合作的主因，如今，困難學名藥Pegylipo獲德國藥廠肯定，更為東洋前進國際市場增添動力。

除了國際市場外，林全表示，國內市場規模小，連帶降低國際藥廠進口專利藥到台灣的意願，台灣東洋作為本土藥廠，除自行研發困難學名藥外，對於有醫療需求的一般學名藥也會生產製作。

(時報資訊)