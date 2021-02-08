美國最新公布的非農就業報告令人失望，促使部分投資人縮減對美元反彈的押注，周一美元對大多數主要貨幣小跌，受此影響，黃金價格小漲。

周一亞洲盤，歐元兌美元大致持穩，但可能在周一晚些時候面臨考驗，因最新公布的數據料將顯示德國工業生產成長在去年年底放緩。上周五美元兌歐元下挫0.7%，報1.2048兌一歐元。

目前英鎊報1.3736美元，逼近近3年新高。美元報105.38日圓，失守上周五創下的3個月高點。

澳元持穩於0.7678美元，紐西蘭元小升至0.7209美元。

受美元走軟帶動，稍早前美國期金上漲0.2%，報每盎司1,816.50美元。現貨金漲0.1%，報每盎司1,813.99美元。

近來部分短線投資人一直在減少美元的空頭頭寸，但一些分析師表示，美元要進一步走升，就需要有更好的美國經濟數據，以及在對抗新冠肺炎疫情上持續取得進展。

根據路透社與美國商品期貨交易委員會的數據，在截至2月2日的一周內，短線投資人對美元的淨空頭部位較前一周的338.1億美元下降至299.5億美元。

此外，在加密貨幣市場上，以太幣下挫3.88%，報1,615美元，在以太幣期貨於芝加哥商業交易所上市之前，延續了從歷史高點回落的跌勢。最受歡迎的加密貨幣比特幣下跌0.88%，報38,936美元。

(時報資訊)