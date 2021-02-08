阿Ken與阿喜一起拍攝廣告。（天晴娛樂提供）

阿喜拍攝廣告。（天晴娛樂提供）

阿喜和阿Ken代言手遊廣告「宅神爺」，近日強打搶攻過年氣氛。阿喜在廣告中大秀好身材，和阿Ken飾演一對夫妻，四段情境廣告逗趣吸睛。她連換四套性感造型服，讓阿Ken大呼「辣翻了」，但也因為廣告拍攝需要擺出不符合人體工學的姿勢，讓阿喜吃盡苦頭。

廣告中，阿喜和阿Ken以舞蹈收場，但這不到一秒的畫面卻足足拍了十八遍，看似簡單的一段舞蹈，要記舞步，顧及畫面好看，臉部表情，兩人舞蹈錯位要抓得剛剛好，看似簡單其實還是有難度，阿喜好幾次在跳舞時候撞到阿Ken，甚至高跟鞋直接踩在阿Ken腳上，讓她十分抱歉。阿Ken則極有紳士風度，不僅沒喊痛，在跳舞時候，只要會觸及阿喜身體的肢體動作，都會先彩排過一遍，確定位置之後，才會正式來。但也因此這段不到一秒鐘的跳舞畫面，足足拍了18遍，成為耗時最久的一個鏡頭。

而阿喜的代言主視覺，是一個躺著卻要展現身材曲線的畫面，阿喜笑說，從出道以來拍過無數次這種畫面，但每次拍每次都覺得是大魔王關，因為躺著要有好看的身材曲線，就需要用核心撐起整個身體，胸要挺腰要坳臀要翹，她說，雖然拍過無數次這樣的畫面，但每一次拍完還是會全身痠痛，甚至雙腿抽筋。

阿喜表示，每年過年都會跟家裡的小孩們一起小賭怡情，今年自己代言了遊戲，親戚朋友們為了挺阿喜，竟然表示過年就是大家聚在一起玩手遊！她也透漏媽媽最愛的就是21點，聽說阿喜的代言也有這款遊戲，興高采烈地打開來，沒想到發現21點的封面竟然是阿Ken，讓喜媽大喊失望。阿喜笑說，她會請公司跟遊戲廠商協調，看能不能跟Ken哥換一下封面，讓喜媽玩著自己最愛的遊戲時，可以看到女兒。

阿喜去年主力放在舞台劇演出，三檔舞台劇連續加場一直演到今年，她說新的一年希望能夠讓更多戲劇製作單位看到她的實力，參與更多好作品。

(中時 )