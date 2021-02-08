蔡英文（左）首度視察證交所指出，牛市已經先行來到。（圖／魏喬怡攝）

台股2020年牛氣沖天創史上高峰，為證交所成立60年帶來大禮。總統蔡英文8日首度視察證交所致辭時指出「在牛年開始前，牛市已經先行來到」，金管會主委黃天牧則進一步指出，2021年將金管會將繼續積極推動的四大政策方向。

第一、 發展直接金融；今年第3季將推出「臺灣創新板」及 「戰略新板」，協助創新業者及六大核心戰略產業籌資。

第二、 推動永續金融；因應氣候變遷與國際減碳倡議，將持 續推動綠色金融 2.0 及公司治理 3.0 行動方案。

第三、 提升金融韌性；總統提示資安即國安，資本市場涵括 多項國家關鍵基礎設施，將強化金融資安攻防演練。

第四、 落實普惠金融；年輕族群參與資本市場之比例呈成長 趨勢，未來將加強教育宣導，增加多元小額投資管道。 以上四大方向，期望能進一步提升我國資本市場的深度與廣度。

黃天牧指出，以上四大方向，期望能進一步提升我國資本市場的深度與廣度。今天除了資本市場龍頭證交所之外，櫃檯買賣中心、期貨交易所、集保結算所及投資人保護中心的董事長、總經理也全員到齊，相信在各位的齊心協力下，我國資本市場將持續提升競爭力，從而達成支援產業發展、增進民眾福祉的目標。

黃天牧強調，很高興在這歲末迎春之際，與資本市場工作夥伴齊聚一堂，更榮幸的是，總統蒞臨給予勉勵，相信這對各位夥伴而言，是莫大的肯定與鼓舞。2020年我國經濟與防疫表現深受國際矚目，資本市場也欣欣向榮，但資本市場發展並非只爭朝夕，而是時刻都在為更長遠的前景作準備。

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