日本財務省今天公布2020年國際收支，訪日客消費扣除日本人在海外旅遊消費的「旅行收支」比2019年減少79.2%。這主要是受到武漢肺炎疫情影響，訪日客銳減。

日本財務省今天公布去年國際收支（初值），旅行收支報5621億日圓（約新台幣1490億元）的盈餘，比前一年減少79.2%。 這主要是因受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，使旅行收支減少。

日本去年經常收支報17兆6976億日圓的盈餘，比前年減少13.8%，時隔2年盈餘少於上一年。日本去年服務收支報3兆5362億日圓的虧損，時隔2年出現虧損。

由於日本政府把招攬訪日觀光客列為經濟成長戰略的重點，從今天公佈的去年國際收支可看出武漢肺炎疫情嚴重影響經濟。

日本去年經常收支當中，貿易收支報3兆457億日圓的盈餘。出口為67兆3277億日圓，比前年減少11.4%；進口為64兆2820億日圓，比2019年減少15.0%。

日本去年12月的經常收支報1兆1656億的盈餘，是前年同月的2倍以上，經常收支盈餘額連續4個月增加，這主要是原油價格下跌導致進口減少，而日本對中國的出口增加。日本去年12月貿易收支報9651億的盈餘，但旅行收支僅287億日圓的盈餘，比前年同月少87%。（編輯：高照芬）1100208

(中央社)