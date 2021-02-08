美中外交高層日前首度通話，但雙方公布的內容略有不同。中國駐美大使崔天凱近日接受美媒專訪時表示，從美方新聞稿中看到強權的例證，指強硬手段並非有效的外交政策。

中國駐美國大使館今天在官網刊登崔天凱接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪的文字實錄。崔天凱被詢及中共政治局委員楊潔篪和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日首度通話的議題時，作上述表示。

崔天凱說，他從美方新聞稿中「看到的是美方強權的例證，而非榜樣的力量」。他並稱，言辭示強或是手段強硬都不是有效的外交政策，也不是外交的正確方式，「美方顯然需要彰顯相互尊重，展現誠意和善意」。

他又說，無論在世界哪個地方，美國一插手干預就會帶來不穩定，中東、拉美等地區都是如此。「很明顯，不管美方搞『再平衡』還是『轉向』，我們的地區就會更不穩定」。

他並強調，對中國而言，國家主權、統一和領土完整是核心價值和核心利益，中方會盡一切努力去捍衛。

崔天凱並聲稱，中方並沒有實施一套新的外交政策，中方的對外政策一貫是獨立自主的和平外交政策。他希望並相信，中美雙方在不同領域都存在合作需求和潛力，特別是在應對氣候變化等現有和不斷出現的全球性挑戰方面。

身兼中共中央外事工作委員會辦公室主任的楊潔篪，6日和布林肯通話。這也是美國總統拜登（Joe Biden ）就職後，兩國高階官員首度通話。

美國國務院發布的新聞稿指出，布林肯強調，美國會持續捍衛包括新疆、西藏和香港等地的人權和民主價值；並指美國將和盟友夥伴合作，捍衛彼此共同價值與利益，「為中國威脅包含台灣海峽兩岸在內的印太區域穩定，以及損害以規則為基礎的國際體系等作為，對其進行究責」。

中國官媒新華社發布的通稿則提到，楊潔篪表示，涉港、涉疆、涉藏等事務都是中國內政，不容任何外部勢力干涉；並強調「台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題」，並重申「一個中國原則」和中美三個聯合公報。

新華社並引述布林肯在通話時重申，美國將繼續奉行「一個中國政策」，和遵守美中三公報。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1100208

(中央社)