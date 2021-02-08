春節7天連假到來，台中市公車服務不打烊。交通局長葉昭甫8日指出，為讓公車駕駛也可與家人團聚過年，班次將進行調整；2月10日改為假日班表，11日班次減半，12日至16日視需求調整班次，但首末班均維持原假日班表發車，17日全面恢復原服務班次。

葉昭甫指出，因應班次調整，民眾出門前可利用台中市公車動態資訊網頁（https：／／citybus.taichung.gov.tw／）或「台中公車」APP，即時掌握班車資訊，也可至各客運公司網頁查詢。

葉昭甫特提醒用路人，春節期間切勿違規停車，交通局仍將持續針對嚴重影響道路安全運行、需要立即排除障礙的違規停車行為，開單並移置保管，文心、崇德、豐原3處拖吊場，春節期間每日7至24時照常開放領車。

葉昭甫表示，台中市交通事件裁決處管轄執行的吊扣牌照，如在春節期間吊扣屆滿者（到期日為2月9日至15日），車主可於期滿隔日起，攜帶身分證、印章及牌照吊扣執行單正本，至豐原分局所屬豐原派出所領回。春節期間到期交通違規通知單，繳費期限自動延長至2月17日，不用擔心逾期加重處罰。

交通局強調，今年武陵櫻花季自2月12日至3月1日，期間武陵農場周邊進行車輛管制，民眾可於豐原搭乘865路公車前往梨山，再轉乘866路公車、1751、1764路公路客運，或梨山至武陵農場的接駁車。865、866路公車將配合增班，接駁資訊可至豐原客運（http：／／www.fybus.com.tw）及國光客運（http：／／www.kingbus.com.tw）網站、交管措施可至交通部公路總局網站（https：／／reurl.cc／6yZ0bd）查詢。

(中時 )