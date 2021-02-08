桃捷運綠線介壽路、中正路施工，警籲春節提前改道。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃捷運綠線介壽路、中正路施工，警籲春節提前改道。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃捷運綠線介壽路、中正路施工，警籲春節提前改道。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃捷運綠線介壽路、中正路施工，警籲春節提前改道。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃捷運綠線介壽路、中正路施工，警籲春節提前改道。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

周三開始就是7天的春節連假，大年初一拜廟人潮眾，桃園警分局提醒可改走三民路、民族路或民生路到大廟景福宮，改走春日路及民族路到桃園慈護宮，而捷運綠線站體工程包括桃園區介壽路和中正路都有施工圍籬，建議提前改道，一定要行經時也務必減速慢行。

因應今年春節連假長達7天，不少民眾將返鄉及出遊，為避開相關壅塞路段，桃園分局警方提供相關替代道路資訊，大年初一白天各大廟宇參拜人潮眾多，大廟景福宮位於中山路與中正路口，建議各位民眾可以改走三民路一段、二段及民族路或民生路；慈護宮位於三民路三段與復興路口，建議改走春日路及民族路，避開相關車潮。

而國道二號南桃園交流道替代道路，南下替代道路： (一) 桃園區大興西路三段(往桃園區)→右轉國際路→右轉中山路（台1線）南下。 (二)桃園區大興西路三段(往中壢區)→接龍安街→右轉中山路（台1線）南下。

北上替代道路： (一)蘆竹區新南路→右轉桃園市經國路→春日路（台4線）→左轉三民路（台1線）北上。(二)桃園區春日路→左轉經國路→左轉大興西路(南平路或莊敬路一段)→右轉中正路→中正北路匝道北上。

另桃園捷運綠線G06站體工程位於桃園市桃園區介壽路與三民路口至介新街口，自去年11月16日至2026年8月施工，施工期間因架設圍籬，將大幅縮減道路範圍，此外桃園捷運綠線G10至G12站體工程於「桃園區中正路段（慈文路至中正北路間）」進行，為確保施工安全，架設施工圍籬並依工程進度需要，適時移設車道配置，惟仍可維持南北雙向各兩個車道通行。

為避免因捷運施工造成道路壅塞，建議行經桃園區中正路或者大興西路的駕駛朋友，提前改道慈文路、南平路、莊敬路。若欲往蘆竹中正北路方向行駛者，建議改道富國路、南青路；請民眾駕車及客運業者行經此路段時，減速慢行小心駕駛，以維護交通安全。

桃園警分局將於重要路段，派員隨時掌握路況，將路況資訊透過各社群網路平台，提醒用路人注意及改道；另今年桃園計程車春節加成運價，從2月7日零時開始到2月16日24時止共10天，除依核定運價，桃園市（桃園國際機場排班計程車除外）計程車按趟次計費，無論搭乘距離，每趟次加收50元；機場排班計程車按趟次計費，無論搭乘距離，每趟次加收100元，提醒民眾多加注意。

(中時 )