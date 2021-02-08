雞排妹遭性騷擾事件引發軒然大波，但誠如她的聲明，揭露事件過程但並未提告，是想給廣大受害者們勇氣，如若達到這個目標，則這件事也算有個好的結局，雞排妹事件帶起了台灣「#MeToo」運動風潮，網紅「筋肉媽媽」也勇揭少女時期傷疤，驚曝18歲時被隔壁重考班的大哥哥帶到MTV性侵，當時她卻怕遭檢討不敢說，一度造成心理疾病。

39歲網紅「筋肉媽媽」常跟老公「筋肉爸爸」在網路上分享健身事業近況，在健身界擁有高人氣，形象非常正向陽光，很難想像她的少女時期，遭受性騷擾甚至性侵，導致身心受創，據《鏡週刊》報導，筋肉媽媽吐露國一時放學，發現被一名男子尾隨，她加快腳步回家並猛按門鈴，男子卻追到她身後並喊著：「妹妹，妹妹！」，等她一回頭，男子就拉開大衣露出下體，筋肉媽媽因此嚇壞哭著上樓，把事情告訴爸爸後，爸爸卻指責一定是她裙子太短才會被盯上。

遭性騷擾卻被爸爸檢討的經驗，終究鑄成惡果，筋肉媽媽18歲時參加考前衝刺班，認識了幾個重考班的男生，大哥哥們常找她聊天，還會送食物慰勞她，讓沒遇過較年長男孩的她感到新奇，也覺得他們都騎野狼摩托車來補習班的英姿好帥，不料考完試後，她收到邀約，因為跟他們一群人出去玩得很開心，因此她也答應了第二次邀約，事情就發生在這時。

筋肉媽媽第二次赴約，被帶去了MTV，就在裡頭遭到性侵，對方強逼她就範，讓她手腕都被掐出瘀傷，她哭腫了雙眼卻不敢進家門，全因小時候那個經驗太不好，讓她感覺被侵犯都是她的錯，心想爸媽聽到這次事情一定會很失望：「如果我告訴他們我被強暴了，應該會被浸豬籠吧？」。

沒想到事後加害者食髓知味，竟以會娶她作為承諾再邀她，但被筋肉媽媽拒絕，男方之後就消失了，她本以為自己能就此藏著秘密繼續生活，沒想到多年後接到陌生電話，竟是對方打來的，威脅要公開當年的事情，每1、2個月就會打來鬧，讓筋肉媽媽身心崩潰，但她仍是沒說出此事，後來壓力大到會用頭撞牆，才驚覺生病而去求助身心科，直到如今20年過去，她也結婚生子，學著跟跟外界抵抗，她曾在臉書po文，表示這種事只會不斷出現，「我們女人要學會的是：不要責備自己，不把錯誤推到自己頭上，要捍衛自己的界線，不要為了挫折就去放棄的自己想要做的事！」。

(中時新聞網)