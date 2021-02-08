屏東檢警查扣海外走私價值百億毒品，並成功追查逮捕上游毒梟黃大彰。(本報資料照片)

屏東地檢署偵辦國內緝毒史上最大的第一、二級毒品走私案，向上溯源逮捕台灣神祕毒梟黃大彰到案，黃嫌與滇緬叛軍熟識，遊走台灣與金三角間，掌握兩地毒品買賣，連日前落網的台灣三大毒梟之一的林孝道都由他牽線買毒，屏東地院一審依毒品危害防制條例判刑20年，其餘上下游「交通」，分別判處8至18年不等徒刑，可上訴。

檢警透露，此案蒐證超過8個月，趁時機成熟，檢警及海巡人員2020年4月11日自恆春後壁湖漁港出海，在距離台灣140浬處的菲律賓外海，登島檢查扣琉球籍漁船「滿聖財86號」後，將船押返東港漁港。到港後歷經15小時搜索，才在漁船後方暗艙起獲純度極高的雙獅地球牌海洛因磚1020塊、毛重395公斤，及重達645公斤的600包安非他命，估計市價超過百億元。

屏檢檢察官鍾佩宇表示，當把「滿」船押回來時，幹員來回搜索船艙卻找不到東西，「壓力真的很大」，結果在冰箱下找到暗艙，貨全都藏在下面。除逮獲船長黃勝雄及3名船員，更向上溯源找到船主陳文章夫妻、媒介的造船師傅陳先境，檢警從他口中掌握背後毒梟黃大彰 ，一舉瓦解整個集團。

辦案人員透露，神祕毒梟黃大彰掌握國內毒品市場，但絕大多數的道上兄弟幾乎都只聞其名、不見其人，加上黃嫌行事低調，不僅居無定所、沒有手機 ，到金三角買貨時，都是搭乘叛軍小飛機前往製毒基地，「就跟電影演得一模一樣」。

56歲黃大彰90年代曾因一起擄人案入監服刑，出獄後轉趨低調，開始經營私菸及農產買賣，後來輾轉接觸國際毒品市場，更打入金三角供應鏈。被捕後他淡淡地說，金三角國際毒梟昆沙、羅星翰都與他友好，連日前被捕的林孝道都是靠他牽線，讓幹員驚訝地張大了嘴 、不敢置信。

黃大彰雖掌握東南亞的毒品採購與運輸管道，但始終藏身幕後。承辦人員說，多年前偵辦一件毒品案時，就曾聽聞黃大彰的名號，但明查暗訪「根本沒有人實際見過他」，經過跟監埋伏，最終才順利逮到人。

幹員透露，黃大彰身材矮小，頭禿且穿著普通，走在路上跟大叔一樣，黃大彰非常愛賭，另外他也愛吃檳榔。

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(中時 )