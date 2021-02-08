證交所董事長許璋瑤指，逐筆交易去年3月26日順利推出，實施後大幅提升交易效率，委託筆數成長近5成，成交值增長8成；交易量顯著擴增，對股價漲升有所助益；另去年10月盤中零股交易實施以來，成交值顯著增加，參與投資人數74萬人，其中30歲以下年輕族群16萬人，是實施前2.4倍，顯示新制頗受年輕人歡迎；而股東人數驟增，結構亦產生變化。

許璋瑤表示，自2017年開放定期定額投資，投資金額連年創高，至2020年已達171億元；陸續推出權證、ETF、期貨小型契約 等小額投資商品；另推動「好享退」退休投資方案及盤中零股交易制度，讓年輕族群可用較少資金作長期性儲蓄投資，達到逐步累積財富效果。

證交所統計，去年新增開戶132萬人，創歷年新高；30歲以下累計總開戶達151萬人，占該年齡層人口比重超過4成，年輕人參與台股投資熱度顯著提升。

許璋瑤表示，今年封關日台股市值52.5兆元，較2015年底27.2兆元增加近1倍；證券期貨業稅前淨利創新高達817億元 ，全體業者收益持續提升；最近2年政府基金獲利9,720億元，5年累計達1.35兆元，被保險人普遍受益；證券期貨稅達1,578億元，創歷年新高，對政府財政甚有助益。

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