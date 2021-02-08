台股封關，國外期貨市場持續交易，企業陸續公布營收財報、美國拜登政府紓困案後續，以及疫情變化等，春節仍需持續關注。元大期貨（6023）研顧團隊在YouTube、FB、Telegram、Podcast等平台據台灣交易人農曆春節期間交易的六大熱門精選商品，推出新春特別節目，交易人可藉以即時掌握外期最新行情。

元大期貨推出的春節不打烊活動熱鬧開跑，客戶可收看線上行情分析，同時利用智能策略交易下單，即日起交易期權達累積口數，即可獲得中獎率100％的千元大禮包刮刮卡，另外再加碼週週抽iPhone12，達活動門檻直接送iPhone12 Pro Max頂級大禮，讓客戶交易外期商品為2021開春增添紅包財外，也能拿大禮包沾好運。

全球疫情嚴峻，數位金融與訂閱經濟更顯重要，元大期貨表示，研顧團隊除了不定期舉辦線上大型講座之外，在YouTube經營的《研顧最前線》頻道擁有廣大的訂閱戶數，近三個月來的總觀看次數以及訂閱人數大幅成長，廣受好評。頻道分為《元大期新聞》、《與分析師有約》以及《Trade學院》三個系列，豐富多元的影音內容滿足不同客群的需求。

研顧團隊推出的節目針對不同主題進行行情分析，每日早晨8點推出的《元大期新聞》，彙整重要財經焦點，包含商品走勢、全球經濟數據及個股動態等，客戶早晨利用通勤時間可快速掌握全球經濟脈動。《與分析師有約》則以商品行情變化、交易技術經驗分享及近期熱門議題等為主要內容，交易人在消息面及技術面皆能獲得最新、最專業的行情分析。

除了即時行情的研究報告外，《Trade學院》提供想了解程式交易的客戶一個學習平台，元大期貨的顧問智能產品不斷推陳出新，因應商品行情，推出專屬智能交易策略，讓不會寫程式的客戶也能運用智能策略交易，而善於寫程式的交易人也可以運用API，將自行編製的策略串接至交易平台下單。

(工商 )