受惠疫情帶動居家辦公、遠距教學、線上購物及社群影音串流平台等使用量，推升雲端運算需求下，研調單位DIGITIMES Reseach預估去年度全球伺服器出貨量以近8％年增幅、達1,625.5萬台高峰，今年並將持續增長。其中，第一季因美系大型資料中心需求回溫，加上新一代伺服器CPU平台上市、挹注拉貨動能，將推升單季出貨量雖季減1.8％，但估較去年同期增長5％。

DIGITIMES Research分析師龔明德統計，2020年第四季主因大型資料中心業者擔心疫情再次影響供應鏈作業進度，而提前拉貨，全球伺服器出貨量較原預估季減逾13％的程度縮小，僅較前季減少9.6％。

回顧2020全年伺服器出貨表現，雖第一季受疫情攪局季減18％，但隨供應鏈恢復正常供貨，第二季季增達28％，成為年度出貨高峰，雖下半年客戶拉貨力道有所趨緩，但因考量全球疫情及遠端辦公需求成長推波助瀾下，帶動大型資料中心積極拉貨、進而縮小第四季的季減幅度。

展望2021年，DIGITIMES Research指出，全球疫情持續將對供應鏈的關鍵組件取得、組裝測試等作業有所影響，此外，尤其歐美地區企業客群可能受疫情影響經濟表現，而減少對伺服器採購支出，將減弱品牌商的成長力道。但因疫情衍生的遠端辦公新型態，將擴大對雲端服務、線上購物、影音平台等大型資料中心業者的拉貨需求。

此外，預估英特爾（Intel）及超微（AMD）新一代伺服器CPU平台將於2021年上半大量鋪貨將帶動伺服器換機潮，預估今年全球伺服器出貨可望保持成長動能。

(工商 )