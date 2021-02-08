安裝住宅用火災警報器可提早發現火災，但消基會近期針對市面販售的住宅用火災警報器進行調查試驗，20件樣品中有經過核可機構認可的樣品共有16件、未經認可的則有4件，不合格比例高達2成，因靈敏度或警示音聲響未達標，民眾恐失去逃生避難的黃金時間，也失去安裝住警器的意義。

新北市自2017年起推動5樓以下住宅場所裝設住宅用火災警報器，以及早偵測火災發生，增加民眾的逃生應變時間，據統計去年至今共有92件成功示警案件，有效減少人命傷亡。

新北市政府消防局長黃德清表示，選購住警器時應購買張貼「內政部核准之登錄機構個別認可標示」的產品，個別認可標示為貼在住警器本體上之銀色圓形小貼紙，目前國內認可機構有2家，包括財團法人消防安全中心基金會及財團法人中華民國消防技術顧問基金會，購買管道包含大賣場、量販店、消防器材公司及拍賣網站等。

黃也呼籲，民眾應自行購買住警器安裝在家中各個居室，藉由住宅用火災警報器，在火災發生初期及早預警、應變，以保護自身及家人居住安全，守護每一個家庭。

(中時 )