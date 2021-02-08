清華大學生命科學系教授焦傳金透過1項烏賊的實驗，讓烏賊選擇1隻蝦時，可額外得到另1隻小蝦，之後烏賊縱使有2隻蝦可選擇時，還是會選擇1隻蝦，證實烏賊也有相對價值感，經過訓練就能改變天生偏好，這項研究還登上紐約時報等期刊。

焦傳金指出，你若得知加薪1萬時會開心不已，但如果發現同事加薪2萬，恐怕就會開始嫌棄1萬元實在太少。同樣的1萬元，在不同情境下顯示了不同的價值，這說明了價值並非「絕對」，而是「相對」的。

他說，烏賊是無脊椎動物中腦神經系統最發達的，擁有約人類1至2歲的智力，過去實驗證實烏賊具有高等認知功能，但其實烏賊也跟人類一樣有相對價值感。

焦傳金表示，他在對烏賊作相對價值感的實驗分為兩階段，團隊首先給烏賊1隻與0隻蝦兩種選擇，烏賊毫不猶豫地選擇了1隻蝦子。每當牠選了1隻蝦時，可額外得到一隻小蝦的獎勵。訓練重複6次後，烏賊再面對1隻蝦及2隻蝦的選擇時，就會選1隻蝦，而非明顯比較多的2隻蝦。

這是因為第1階段測試提供的獎勵改變了烏賊對於1隻蝦子的價值感，證實烏賊也能透過學習來改變天生的攝食偏好。

經過多年實驗研究，焦傳金研究團隊發現，烏賊的決策行為不全是理性判斷，而受到食慾及經驗影響，過往經歷會在大腦留下印記，形成「直覺」，透過研究，可以幫助我們更了解大腦如何運作、決策受到哪些因素影響。

這項研究成果最近更登上國際知名期刊《英國皇家學會開放科學期刊》，並兩度獲紐約時報報導，刊登在紐約時報「每日一課」專欄，設計成為給美國高中生的「素養題」。

(中時 )