大陸疫情終於漸緩，黑龍江、河北、吉林8日先後通報昨日新冠肺炎疫情情況，三省均無新增本土確診病例和無症狀感染者，境外輸入病例則新增14例（上海7例，廣東7例），北京更連續9天零新增。

黑龍江省衛健委通報，黑龍江省7日新增治愈出院確診病例37例，解除無症狀感染者醫學觀察51例，截至當日，黑龍江省現有確診病例350例、無症狀感染者320例。

河北省衛健委通報，截至7日24時，河北省現有本地確診病例192例，已累計治愈出院病例1117例（含境外輸入36例），尚在醫學觀察本地無症狀感染者11例。

吉林省衛健委通報，吉林省7日有13例確診病例達到新冠肺炎出院標準，治愈出院。截至7日24時，全省在院治療確診病例234例、無症狀感染者5例。

這個「零新增」來之不易，大陸此波疫情終於逐漸趨緩。目前大陸現有確診病例1118例，累計治愈出院病例83952例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例89706例，累計追蹤到密切接觸者971472人，尚在醫學觀察的密切接觸者27636人。

(中時 )