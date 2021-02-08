只能「加入」，但還無法自己「建立」社群嗎，讓你覺得很無力嗎？ LINE 今（8）日宣佈網路聊天室「LINE社群」已全面釋出「建立社群」功能，讓人人都能盡情體驗當社群版主，與管理聊天室的樂趣。

針對LINE社群全面釋出「建立社群」功能，LINE中「主頁」自今（8）日起也同步新增LINE社群專屬入口，點選此入口即可馬上瀏覽「社群首頁」。在社群首頁中，也新增「熱門」與「社群專屬推薦」的區塊，讓用戶更容易找到有興趣加入的社群。此外，也預告近期將推出的新功能「聊天室表情符號」，可以針對特定對話按讚，讓聊天室更熱鬧。

LINE社群自（2020）年6月正式在台灣上線以來，其與「群組」不同的功能定位，像是最多支援5千人同時群聊、自訂暱稱加入聊天保有隱私，並配備管理員功能等，可以更暢快地在LINE中與同好交流，頗受用戶喜愛。

LINE社群為公開網路聊天室，為確保LINE團隊管理量能可以充分支援，以維持安心安全的網路聊天環境，相關功能採階段釋出，最後一項分批釋出的功能，即為「建立社群」。已獲建立社群權限的話，在社群首頁下方，就會顯示「建立社群」的綠色按鍵。

社群首頁的內容非常精彩豐富，除了不能錯過各種主題企劃的「小編精選」，近期也新增依據相似用戶喜好的「社群專屬推薦」專區，與不斷更新的「熱門」排行榜，讓您輕鬆探索更多喜歡的社群，與同好一起暢快聊天。

對某個人的發言超有感，實在很想給個讚嗎？LINE社群團隊預告，近期將推出「聊天室表情符號」這項新功能，只要長按社群聊天室中的某則訊息，即可對此訊息按讚，共有六個表情符號，包括讚、愛心、哭哭等等，讓聊天室更熱鬧！

現在在「建立新社群時」，還可選擇是否啟用「社群年齡限制」。若主題是與合法菸酒討論相關，請務必開啟此設定。建立社群後，將無法變更此設定。2020年1月4日前建立的社群，系統預設為無年齡限制。欲啟用此設定，需另建新社群，並遵守相關社群規定。

對加入成員來說，若管理員啟用「社群年齡限制」，需滿18歲，並點選「是，我已滿18歲」才能加入。這個設定可以增加討論內容的開放度，但須留意菸酒相關討論仍應符合法令，而且不能違反LINE社群禁止事項。

(科技)