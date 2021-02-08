工研院攜手企業夥伴舉辦桶柑義賣活動今年 邁入10年，日前舉辦「公益10年，益起採橘」活動，請企業積極認購在地優質農產，同時輔導芎林果農以低農藥的友善耕作方式，讓民眾吃得安心，也為環境生態永續發展盡份心力。

工研院社會公益委員會主委劉佳明表示，該會打造公益科技交流平台，帶領科技人將愛心與能量用於關懷弱勢團體與在地農民，深獲各界支持與肯定，在新冠疫情影響下，企業仍積極認購桶柑，銷售量較去年逆勢成長6％。

劉佳明說，這10年來已協助新竹在地農家銷售約19萬斤柑橘，募得近300萬元善款，捐贈予愛恆啟能中心、築心之家、藍天家園、新竹家扶中心、世光教養院拙茁家園等140餘家次的社福機構。

芎林鄉農會總幹事陳冠伶指出，每年採收的桶柑都會有一定比例的「格外品」，通常較小或表皮較不美觀，雖然美味不減，但農民都以虧本價格售出，這次很開心能與工研院接洽，讓賣相不佳的桶柑有翻身機會，期待未來的合作能協助在地果農提升桶柑的附加價值。

工研院中分院博士張景煇表示，研發團隊可協助農民，運用產量過剩或外觀不佳的原料，透過技術萃取，製作如富含桶柑風味的風味水，或做為精油來開發成清潔用品，為農產品加值。

連續10年支持活動的帆宣系統科技董事長特助蔡鈞鴻表示，親自參與果園採橘活動時，深刻體驗到農民友善環境的用心，也透過加碼認購公益桶柑禮盒，希望客戶收到禮盒時，也同時收下新年吉利與支持公益的祝福。

(中時 )