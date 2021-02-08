花蓮玉里鎮一名1歲半的男童今午不慎掉入自家池塘，被拉起後，隔壁護理師趕緊實施CPR，所幸恢復心跳脈搏且對痛有反應，目前已送往醫院治療。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮玉里鎮一名1歲半的男童今(8)午不慎掉入自家池塘，男童母親發現孩子不見，焦急地四處找尋，過沒多久男童父親發現他在水中載浮載沉，趕緊拉上岸，隔壁的護理師見狀趕緊實施CPR，所幸恢復心跳脈搏且對痛有反應；救護人員趕抵現場立即將他送醫救治，至於事故原因正待調查中。

花蓮縣消防局今天中午11點22分許，接獲男童母親報案指出，自己發現男童不見後，告知丈夫協助找尋，過沒多久在民宿旁邊池塘發現，立即將他拉起來實施CPR，有恢復心跳脈搏，請求救護人員協助送醫。

救護人員於10分鐘內趕抵現場，並對男童實施痛覺反應測試，所幸對痛有反應，趕緊送往玉里榮民醫院，目前正轉送至花蓮慈濟醫院治療。

據了解，男童父親為外國人，母親則是玉里人，夫妻倆平時在鎮上教英文，利用閒暇時間在自家田裡耕作，同時經營民宿。當時母親疑似在契作時，未留意男童去向，回過神來才發現人已不見，父親在池塘發現後將他拉上岸，所幸隔壁鄰居為一名護理師，見狀趕緊實施CPR後，成功救回男童一命。

(中時 )