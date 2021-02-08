緬甸反政變人士今天呼籲舉行更多抗議活動，並要求公務人員停止工作，展開不合作運動。

緬甸軍方1日發動政變，拘捕國務資政、民選政府實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），7日全國有數以萬計民眾參加街頭示威，規模為2007年以來最大。

雖然軍政府試圖禁社群網路，反對派人士透過虛擬私人網路（VPN）號召集會抗議；社運人士Ei Thinzar Maung在臉書貼文指出：「仰光（Yangon）各個角落的遊行人士，請大家和平站出來，並加人民的集會。」

Ei Thinzar Maung過去是學生領袖，如今是最新抗議運動的代表人物之一。她說，抗議的地點與時間將在稍後宣布。

目前為止，緬甸的遊行集會都很和平，不似1988年、2007年大規模抗議活動的血腥鎮壓，只不過昨天晚間見到軍方車隊經過、進入仰光，令人擔憂和平情況可有變。

除了街頭抗議外，不合作運動已經展開，首先是由醫師發起，一些教師與政府公務人員也加入行列。

活動人士敏哥奈（Min Ko Naing）說： 「我們要求政府各部門工作人員，從今天起不要上班。」

昨天估計有約10萬人湧上仰光街頭，進行迄今為止規模最大的反政變示威，其他城市也傳出大規模示威的消息。

今天有約千人聚集仰光，協助展開第3天的抗議行動。第2大城瓦城（Mandalay）也看到約千人左右的集會。首都奈比多（Naypyidaw）有數百人現身，騎著機車、大按喇叭抗議。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100208

(中央社)