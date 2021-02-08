年近春節，部分民眾會在家中打牌娛樂，不過警方也繃緊神經，拿抓各地賭場。新北市三峽分局去年接獲通報，有人在轄區經營賭場盈利，昨日查緝時，意外驚見賭場負責人是三峽添福里前里長，他在前里長辦公室內營運賭場，以為能神不知鬼不覺，未料卻被警方破門帶回偵訊。

三峽分局表示，警方去年接獲情資，獲報陳嫌住宅有經營賭場，經多月長期蒐證後掌握賭客出入時間，6日向新北地方法院聲請搜索票獲准，並在昨日由偵查隊、吉埔派出所等員警執行查緝，當場捕獲64歲的陳嫌以及15名賭客。

三峽分局指出，該賭場以「天九牌」當賭具，現場查獲33萬3600元、抽頭金5700元、天九牌1副、骰子11顆、下注人名牌，員警還發現陳嫌為擔心警方找上門，安裝了多顆監視器鏡頭。事後，陳嫌被依涉嫌賭博罪移送法辦，15位賭客則依「社會秩序維護法」裁罰。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

(中時 )