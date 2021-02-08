監察院明將針對COVID-19新冠肺炎期間滯留中國小明、小紅入境管制措施及權益提出調查報告，促請行政院依據聯合國及人權公約指引通盤檢討。據了解，監察院報告將強調人權是普世價值，在衡酌國內醫療量能的情況下，應依照國際公約規定，不宜有歧視分別。行政院表示，政府防疫隨各國疫情狀況發展不同而有所調整。這次的「民主防疫」已獲世界多國的肯定，也希望在確保防疫工作下，盡力做到人權的保障。

小明回台政策去年因疫情管制一變再變，引發民眾不滿。去年2月5日中央流行疫情指揮中心宣布暫緩大陸人士入境，同月11日陸委會宣布放寬未成年，在大陸親友無能力照顧、且父母在台的小明入境。不料，這項開放在一天之內出現轉折，指揮官陳時中說，陸配小孩對國籍的選擇要自己承擔。直到去年7月15日，才開放2歲以下的小小明回台；8月12日又進一步宣布6歲以下小明可回台。同月19日教育部才宣布高中以下境外生，含在學的小明可以入境回台。

不具名監委表示，明天的調查報告，重點將強調人權要有「普世價值」，希望以後行政部門要多考慮人道立場，尤其在台灣醫療能量範圍足夠的情況下，儘量讓小明回台。

不過，為了不給中央流行疫情指揮中心太大壓力，監察院希望在醫療能量可控制範圍進行考量，因為國外很多醫療體系都崩潰了，台灣醫療能量若負擔爆表，對台灣人也是威脅。

行政院秘書長李孟諺表示，政府基於保護全體國人健康安全，在入境的管制上必須有所作為，但也隨各國疫情狀況發展不同而有所調整。台灣這次的民主防疫得到世界多國的肯定，也希望在確保防疫工作下，盡力做到人權的保障。

(中時 )