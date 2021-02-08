曾國城8日主持《全民星攻略》，7日晚間他被廣告導演馮云在臉書指控性騷擾，隔日仍照常工作，他稍晚透過經紀人表示：「出道三十年來，跟我共事過的工作人員和藝人超過上千人，大家應該都能感受到我對工作的熱忱。未來，我會更加謹慎小心，避免因為工作和節目內容讓任何人有不舒服的感受。希望無論男女老幼，每一個人在工作或生活上，都能受到尊重與關懷，謝謝大家。」

據悉，《全民星攻略》第一場錄影，曾國城雖然一早感覺有些睏，但神色與往常一樣，小鐘是首集第一個上台的來賓，一站定立刻開曾國城玩笑：「城哥最近不要擁抱。」兩人談笑風生與往常沒有兩樣，而常給來賓擁抱的曾國城，事後只與男藝人擁抱，非常謹慎。

回顧整個性騷風坡，起因是鄭家純（雞排妹）近日指控歌手翁立友在尾牙活動對她性騷擾，接著又控曾國城也有逾矩行為，擁抱時壓她胸，曾國城當晚表示：「我很抱歉，肚子比她胸部稍微大一點，她如果對我表達友誼的方式不太習慣可以明說，不需要這樣。」雞排妹當天也透過經紀人回應：「城哥的道歉我收到了，希望翁立友向前輩多多學習。」

沒想到接著又出現第二個指控者，廣告導演馮云在臉書指控：「當年二十出頭歲的我，是不是愛穿低胸緊身服去做妝髮師我已經忘記，不過倒是記得很清楚，當我幫曾先生化妝的時候，他用手和腿很紮實（或者說很故意的）亂滑亂磨蹭著我的大腿（當時手有沒有故意的碰到胸部我模糊了，應該有吧）。」引發外界譁然。

(中時 )