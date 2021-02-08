農曆春節到，新年換新裝！擁有超過百萬用戶的 GoShare 移動共享服務，宣布引入「內藏式擋風鏡」 3/4 罩安全帽，即日起率先於大台北地區與高雄市服務。安全帽附帶貼心的內藏式擋風鏡設計，用戶可根據天候狀況與騎乘習慣隨時拉下或收起風鏡，並自由調節鏡片；GoShare 更全面升級清潔、消毒、除菌力道與工序，嚴格落實高標準防疫措施，為用戶「哞」個好彩頭，安心過好年。

喜迎金牛年之際，GoShare 移動共享服務新於新春送上最牛的開運五重好禮，2/10 起陪伴用戶走春歡聚、好運犇放。（GoShare提供／黃慧雯台北傳真）

喜迎金牛年之際，GoShare 同步送上最牛的開運五重好禮。2021/2/10 至 2021/2/16，每天於 GoShare App 完成新春限定換電挑戰領取騎乘金大獎，挑戰期間使用台新銀行 Richart @GoGo 或 FlyGo 信用卡支付騎乘費用（LINE Pay 及 Apple Pay 綁定不適用）再享額外好康，最高獨得 $8,888 元騎乘金。

2021/2/10 至 2021/2/16，於單一「GoShare 隨借隨還」服務城市或「GoShare DOTS 定點借還」服務範圍內完成指定次數之有效騎乘，累積完成 8 次騎乘可獲 $168 元騎乘金，或累積完成 28 次騎乘可獲 $888 元騎乘金。（累積完成之 8 次或 28 次行程起訖點均須位於同一縣市或 GoShare DOTS 服務範圍內，且每筆結帳金額均須大於或等於 $18 元）。

2021/2/10 至 2021/2/16 推薦好友註冊 GoShare，被推薦之新用戶凡於活動期間完成 3 趟有效騎乘，即可享 $188 元騎乘金。每推薦一位新用戶完成以上騎乘，推薦人即符合加碼獎勵資格，最多可得 $1,288 騎乘金。

2021/2/10 至 2021/2/28，使用台新銀行信用卡支付 GoShare 騎乘費用（LINE Pay 及 Apple Pay 綁定不適用），且單筆結帳金額大於 $20 元，並於登錄期間於台新官網或台新 Richart Life App 完成活動登錄，最高享 88% 刷卡金回饋，每人回饋上限 $88 元。

2021/2/10 至 2021/2/16，GoShare 臉書官方粉絲團每天不定期舉辦新春創意徵集活動，於活動貼文完成指定內容之留言，即有機會抽最高 $8,888 元騎乘金！

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